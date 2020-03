Coronavirus, scuole chiuse: sei d'accordo? Vota il sondaggio di gonews.it

"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19". Questo il titolo del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, tra le altre misure volte al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, ha disposto la sospensione delle attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado e degli atenei in tutta Italia.

La sospensione delle attività didattiche è tra le misure che hanno avuto un impatto più immediato sulle famiglie italiane ed è il tema del sondaggio di gonews.it di questa settimana. La notizia della 'chiusura delle scuole', trapelata da Palazzo Chigi dalla mattina di ieri, 4 marzo, è stata confermata nelle primissime ore del pomeriggio per poi essere subito e parzialmente smentita dal ministro dell'istruzione Azzolina e poi definitivamente confermata alle 18.

"Abbiamo avuto troppo poco tempo per organizzarci", "A chi lasciamo i bambini?". Queste alcune delle considerazioni sollevate dai genitori che si sono trovati nel giro di ore a dover fronteggiare l'emergenza di non poter mandare i figli a scuola. ma al di là dell'aspetto meramente organizzativo, cosa pensate della misura adottata dal Governo? Siete d'accordo?

Coronavirus: 'scuole chiuse', sei d'accordo?

Coronavirus: 'scuole chiuse', sei d'accordo? Questa la domanda del sondaggio di questa settimana. Per dire la vostra basta votare entro le 13 di giovedì 11 marzo 2020.

Coronavirus, scuole chiuse: sei d'accordo? Sì

No Vota

L'Italia Sospesa

Il Dpcm 4 marzo 2020, considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale 'sospende' una serie di attività, manifestazioni ed eventi.

Sospesi congressi e riunioni, eventi e manifestazioni culturali e sportive, gli spettacoli teatrali e cinematografici.

Per quanto concerne le scuole, la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo riguarda i servizi educativi per l'infanzia, la frequenza

delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, i corsi professionali, i master, le università per gli anziani. Proseguono soltanto i corsi post-universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie e le scuole dei ministeri dell'interno e della difesa.

Le scuole, di fatto, non sono chiuse perché il personale Ata prosegue il suo lavoro presso gli istituti scolastici e in molti casi i docenti sono tenuti a essere reperibili nel caso di attivazione di percorsi didattici a distanza.

Misure Igienico Sanitarie

Misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate

Chiarastella Foschini

Tutte le notizie di Empoli