Coronavirus, sospeso evento Federico Buffa e tutti spettacoli a Empoli

In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 relativo alle nuove misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus Covid 19 sono stati annullati o rimandati a data da definire alcuni eventi già programmati per i prossimi giorni organizzati nel territorio comunale di Empoli dall’amministrazione e da altre associazioni.

Secondo il decreto fino al 3 aprile 2020, salvo diverse e successive modifiche sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura compresi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

L’elenco degli eventi sospesi comprende iniziative culturali e concerti.

- AVE EVA, domenica 8 marzo, in occasione della festa della donna al Museo del Vetro, annullata lo spettacolo lettura in programma partire dalle 18 a firma del Bubamara Teatro.

- Concerto della stagione concertistica organizzata dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, venerdì 6 marzo, alle 21, al teatro Shalom, con il pianista diciottenne Elia Cecino.

- Mercatale in Empoli, sabato 7 marzo, fiera dell’agricoltura a km0 in programma nella mattinata in Via Bisarnella.

- Biblioteca Comunale ‘Renato Fucini’, sabato 7 marzo, corso di scacchi under 16, e Storie dipinte, laboratorio di costruzione di storie a partire dalle opere d’arte.

- Aspettando Leggenda, domenica 22 marzo, al Palazzo delle Esposizioni, evento con Federico Buffa e con Alessandro Nidi.

A questo proposito è annullato tutto il calendario degli eventi di marzo della biblioteca comunale ‘Renato Fucini’.

