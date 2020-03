Coronavirus. Stop all'attività scolastica, ma la mensa ha preparato 1400 pasti: donati alla Caritas

"Ieri pomeriggio è uscito il decreto che sospendeva le attività didattiche nelle scuole a partire da stamani. Ovviamente la mensa del Comune di Montelupo aveva già preparato i 1400 pasti per la giornata odierna. Abbiamo quindi deciso di destinarli alle Caritas di Empoli e Firenze. Grazie all’ufficio scuola, per essersi prontamente attivato per risolvere la situazione. Buttare questi alimenti sarebbe stato un dispiacere morale, prima ancora che economico", lo annuncia l'assessore di Montelupo Fiorentino Simone Londi sulla sua pagina facebook.



