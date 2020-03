Covid 19, tutte le misure adottate dal Comune di Carmignano

In applicazione e nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, il Comune di Carmignano sta prendendo provvedimenti in merito. Ecco tutte le disposizioni fin qui adottate e che saranno in vigore, salvo diverse disposizioni, fino al 3 aprile.

La Biblioteca comunale Aldo Palazzeschi di Seano e lo Spazio Giovani di Comeana resteranno aperti esclusivamente per i servizi di prestito e restituzione libri e per la consegna dei sacchetti di Alia.

Il Museo Archeologico Francesco Nicosia di Artimino e la sede distaccata di Bacchereto resteranno aperti, ma sono sospesi tutti gli eventi collaterali.

Sul fronte delle manifestazioni pubbliche ed eventi, tutte le iniziative in programma saranno rinviate a data da destinarsi. Nello specifico ad ora sono state spostate le iniziative legate alla Giornata internazionale della Donna; i due incontri per presentare ai cittadini il bilancio di previsione, in programma rispettivamente per oggi e per il 12 marzo; l’appuntamento di “Autori di oggi. Capolavori di ieri” in programma per sabato 7 marzo alla Villa Medicea di Poggio a Caiano; “Upside down”, l’incontro interattivo con ascolto guidato previsto per mercoledì 11 marzo; “Un tè in biblioteca con gli autori a km 0” previsto per sabato 14 marzo. Le nuove date saranno comunicate successivamente. Annullato invece l’appuntamento di sabato 7 marzo allo Spazio Giovani sui “Giochi di ruolo per ragazzi”.

Per quanto riguarda lo sport, sono sospese tutte le attività sportive di livello amatoriale e di avviamento allo sport (scuola calcio, scuola nuoto, scuola tennis, minivolley, etc.), così come sono sospese tutte le attività relative agli sport di contatto (arti marziali). Sono consentite le attività agonistiche a patto che le associazioni e le società garantiscano il rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale.

Sospesi inoltre i corsi di attività motoria per anziani organizzati dall’assessorato alle Politiche sociali.

Gli uffici pubblici resteranno aperti con gli orari e le consuete modalità. Saranno però adottate alcune misure a tutela della salute pubblica, una tra tutte la distanza di almeno un metro tra gli utenti in attesa.

Ricordiamo infine che, come disposto dal decreto ministeriale, sono sospese tutte le attività didattiche fino al 15 marzo.

“Nessun allarmismo, sul nostro territorio comunale la situazione ad ora è sotto controllo e non risultano casi da Covid 19 – ha dichiarato il sindaco Edoardo Prestanti -. Questi provvedimenti sono in attuazione alle disposizioni del Governo. E’ importante però in questa situazione mantenere la calma e non farsi prendere dal panico o dall’ansia”. Per domani sono stati convocati in palazzo comunale i rappresentanti delle categorie economiche, per condividere con loro le azioni di prevenzione e informazione indicate dal decreto ministeriale.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa

