Decreto sull'emergenza Coronavirus, le misure dell’ISIS Il Pontormo di Empoli

ll’ISIS “Il Pontormo”, già nella serata di ieri, con solerzia e tempestività, tenuto conto dell’intervenuta firma e pubblicazione del DPCM 04 marzo 2020 in ordine al contrasto e al contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, che ha previsto, fra le altre misure, la SOSPENSIONE delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020, sono state fornite le disposizioni operative per gli alunni e per il personale docente ed ATA dell’Istituto per il giorno 04.03.2020, tramite la pubblicazione sul sito della scuola, sulla bacheca del Portale Argo ScuolaNext e sui canali social ufficiali.

Nella tarda mattinata di oggi sono state pubblicate due comunicazioni del Dirigente Scolastico, prof.ssa Palmesano Filomena, in merito alle “Disposizioni operative per il personale scuola” e alle “Indicazioni per la didattica a distanza” in vigore dal 5 marzo al 14 marzo 2020.

In particolare l’apertura della scuola sarà la seguente:

- Via R. Sanzio ore 7.30-18.30

- Via Bonistallo ore 7.30 -14.30

- Via F.lli Rosselli ore 7.30 -14.30

I collaboratori scolastici assicureranno una pulizia approfondita dei locali e degli arredi della scuola e lo scaglionamento degli accessi alle segreterie.

Sono sospesi fino al 15 marzo 2020:

· - tutti gli eventi interni ed esterni alla scuola: olimpiadi, recuperi pomeridiani, manifestazioni, concorsi, premiazioni, gare sportive, CSS e tutte le altre attività che prevedano assembramento di persone;

- ricevimento mattutino dei docenti per i genitori;

· - tutte le attività di PCTO;

· - consigli di classe, già previsti dal 9 al 16 marzo 2020.

Sono sospesi fino al 03 aprile 2020 i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.

Sono mantenuti, con le dovute misure precauzionali:

· - ricevimento al pubblico delle segreterie con accesso singolo ed orario consueto, con la sola chiusura al pubblico del giovedì pomeriggio;

· - accesso dei docenti alla scuola, al fine di garantire l’attuazione della didattica a distanza, con la possibilità di utilizzo dei dispositivi informatici e delle rete internet, limitatamente alle aule professori delle 3 sedi ed ai laboratori di informatica di via R. Sanzio.

Infine per coordinare le azioni dei docenti e dei consigli di classe, nell’ambito della libertà di insegnamento, il Dirigente Scolastico, coadiuvato stamattina dal suo staff, ha fornito indicazioni per la didattica a distanza, così come previsto dall’art.4 c.1 lettera d) del DPCM 04/03/2020.

I docenti avranno cura di predisporre lezioni a distanza, utilizzando la condivisione di documenti prevista dalla piattaforma del registro elettronico Argo ScuolaNext, secondo il calendario delle materie predisposto (Allegato 1) e con l’ausilio di un tutorial esplicativo (Allegato 2).

Ogni docente indicherà sul registro di classe le lezioni svolte, al fine di coordinare il lavoro dell’intero Consiglio di Classe e rendere tracciabili le proprie azioni didattiche.

Eventuali strumenti alternativi alla piattaforma ScuolaNext potranno essere utilizzati dai docenti, in modo proporzionale al proprio orario curricolare, con particolare attenzione alla pagina web di supporto del Ministero dell’Istruzione (https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html) che fornisce la disponibilità di piattaforme di fruizione di contenuti didattici, piattaforme di collaborazione online e materiali multimediali offerti da soggetti esterni. Inoltre il dipartimento di Lingua Inglese potrà avvalersi della Google suite (Classroom e Meet) appositamente installata.

Gli studenti caricheranno gli elaborati richiesti in piattaforma Argo ScuolaNext, nella sezione “Condivisione documenti”, entro sabato 14 marzo e tali elaborati concorreranno alla valutazione disciplinare finale.

Pur nella consapevolezza dell’emergenza, la consueta collaborazione di tutto il personale dell’ISIS “Il Pontormo” e l’attenzione sempre prestata all’istruzione/educazione degli studenti ed al buon andamento della pubblica amministrazione, potrà tradursi in una buona pratica gestionale e didattica.

Fonte: ISIS Pontormo Empoli

