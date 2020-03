Disabile investito per questioni di parcheggio, denunciato 74enne

Un 74enne di Pistoia è stato denunciato dai carabinieri per lesioni aggravate dopo l'investimento in auto di un 37enne disabile, anch'egli di Pistoia. I militari hanno condotto le indagi dall'epoca del fatto, avvenuto a febbraio. A causa di un litigio tra i due per l'occupazione di un parcheggio riservato ai disabili in una strada di Candeglia, il 37enne è stato investito con la Nissan Micra. Il disabile è rimasto ferito alla rachide cervicale. Dopo la denuncia stamattina i carabinieri hanno sequestrato anche l'auto.

