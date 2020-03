Emergenza Coronavirus, 'salta' anche il Mercato Europeo a Empoli

Empoli dovrà rinunciare alla sua quinta edizione del Mercato Europeo . A causa delle disposizioni del Governo per contrattare il Coronavirus COVID-19 anche l'ormai tradizionale evento in programma per il 3, 4 e 5 aprile a Empoli salterà. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 si legge infatti che "sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". Le disposizioni , salvo proroga, avranno validità per un mese, proprio nei giorni previsti per il Mercato Europeo quindi.