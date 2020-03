Fideuram inaugura una nuova sede a Santa Croce

Fideuram, la rete di consulenti finanziari del Gruppo Intesa Sanpaolo, compie un nuovo importante passo nel consolidamento e sviluppo della sua presenza sul territorio pisano con l’apertura della nuova sede a Santa Croce sull’Arno, in via Guidi 21.

I nuovi uffici consentiranno ai consulenti finanziari di accogliere e assistere i propri clienti in spazi ancora più ampi e funzionali, dove continueranno a fornire, oltre ad un supporto nella pianificazione finanziaria, un servizio esteso anche a bisogni non strettamente finanziari.

Da Fideuram nell’ultimo biennio sono stati assunti 5 nuovi private banker, portando così a 12 i professionisti che operano nella nuova sede di Santa Croce sull’Arno.

Aurelio Virgili, Regional Manager Fideuram ha così commentato: “La nuova apertura della sede è un esempio concreto dell’attenzione che vogliamo continuare a riservare a Santa Croce sull’Arno e ai suoi cittadini. Proponiamo a ogni nostro cliente una pianificazione patrimoniale in linea con i suoi bisogni e progetti di vita. Questo impegno di viene riconosciuto ed è particolarmente apprezzato dai nostri clienti, serviti da un team di assoluto livello che amministra più di 250 milioni di euro di risparmi sulla piazza di Santa Croce”.

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, nata nel 2015, è la prima private bank in Italia e tra le prime in Europa. Controllata al 100% da Intesa Sanpaolo S.p.A., la Società riunisce al suo interno prestigiose realtà del mondo della consulenza finanziaria, dell’asset management e dei servizi fiduciari del Gruppo, per offrire ai propri clienti competenze, servizi personalizzati, presenza territoriale e solidità patrimoniale unici nel panorama italiano.

In allegato uno scatto fotografico del team Fideuram di Santa Croce sull’Arno.

