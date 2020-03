Firenze Bio rinviata: "Lavorare per alternativa o date diverse"

La manifestazione Firenze Bio dedicata al biologico e al biodinamico prevista alla Fortezza da Basso dal 20 al 22 marzo non si terrà. Contrariamente a quanto annunciato nei giorni scorsi e alla volontà degli organizzatori di dare un segnale di fiducia in questo momento così complesso, le ultime notizie e il decreto del Governo che vieta o riduce drasticamente la possibilità di svolgere manifestazioni di carattere pubblico, ci impongono di rivedere la nostra decisione.

Al momento non ci sono le condizioni per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, ovviamente nell’interesse primario della salute dei cittadini. L’interesse che questa terza edizione di Firenze Bio e Terra Nuova Festival avevano suscitato in questi mesi e l’attenzione sempre più forte verso il mondo del biologico e del biodinamico e più in generale della sostenibilità, ci impongono di lavorare per un alternativa e riproporre la manifestazione in date diverse. Ed è a quella data, che presto speriamo di poter annunciare, che diamo appuntamento a chi crede in un agricoltura pulita e in uno stile di vita improntato sulla sostenibilità.

Fonte: Firenze Bio

