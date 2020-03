Il fotografo Bastianoni dona 3mila euro alla Caritas di Castelfiorentino

Ha ottenuto numerosi riconoscimenti a livello internazionale (tra cui quattro titoli consecutivi al Wedding and Portrait Photographers International di Las Vegas) ed è un fotografo specializzato in matrimoni, molto apprezzato sia in Italia che all’estero.

Stiamo parlando di David Bastianoni, professionista che ha respirato a pieni polmoni la passione per la fotografia nella famiglia dove è cresciuto (dal padre Claudio, dallo zio Roberto e dal nonno David), e che questa settimana si è distinto non tanto per l’eccellente qualità dei suoi lavori quanto per un gesto davvero nobile: la decisione di donare il ricavato di un corso tenuto nella sua sede di via Bovio (3.000 euro) alla Caritas di Castelfiorentino.

Organizzato da Floricolor (ditta che realizza album fotografici), il corso è stato seguito da una quarantina di partecipanti.

“Con la scelta di destinare il ricavato alla Caritas del nostro paese – sottolinea l’Assessore alle Politiche Sociali, Alessandro Tafi - David Bastianoni ha voluto soprattutto lanciare un messaggio positivo, un segnale di speranza se pensiamo al difficile momento che l’Italia sta attraversando. Un gesto del qualei siamo profondamente grati, e che conferisce un valore aggiunto di umanità a questo stimato professionista e al suo legame con la sua comunità”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino