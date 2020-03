Furto in notturna alle Poste di Castelfiorentino: aperte 2 casseforti

Furto da migliaia di euro all'ufficio postale di Castelfiorentino in piazza Berlinguer. Non è stato fatto saltare il bancomat, strategia utilizzata lo scorso weekend tra Empoli e San Miniato. Questa notte i ladri sono riuscit a entrare dalla porta sul retro e ad aprire con un flessibile due casseforti. Il bottino non supererebbe i 40mila euro secondo una prima stima. Sul caso sono chiamati a lavorare i carabinieri di zona, sotto la guida per la compagnia enpolese del maggiore Daniele Riva.

