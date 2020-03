Giovanni Impastato fa visita al cippo di Empoli in memoria di Peppino

Giovanni Impastato ha fatto visita questa mattina, 5 marzo, al cippo che la Città di Empoli ha dedicato alla memoria di suo fratello, Peppino Impastato, giornalista ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978 a Cinisi per ordine del boss mafioso Gaetano Badalamenti.

Impegnato nella lotta alle mafie, è arrivato ieri in Toscana per ricevere dal sindaco di Stazzema una pergamena per la cittadinanza onoraria conferita alla memoria di Peppino, Giovanni Impastato ha incontrato i ragazzi delle scuole nel corso della giornata. In serata era prevista la presentazione del suo libro-testimonianza ‘Oltre i cento passi’, ma è stata annullata in seguito alle nuove disposizioni contenute nel Decreto ministeriale che vieta le manifestazioni pubbliche in cui sia previsto un assembramento.

Questa mattina, prima di tornare nella sua Sicilia, ha fatto visita al cippo, inaugurato il 24 novembre 2017, che si trova nell’area pedonale di fronte al Terminal Bus davanti alla Stazione di Empoli.

Dopo aver deposto un mazzo di fiori accanto alla targa in ricordo del giornalista vittima innocente di mafia, Impastato ha ringraziato la Città di Empoli ai nostri microfoni.

