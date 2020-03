Mercati Europei: rinviate tutte le tappe fino ad aprile

In ottemperanza al Dpcm del 4 marzo, che predispone interventi in merito al fine di contenere la diffusione del coronavirus gli appuntamenti con il Mercato Europeo promosso da Fiva Confcommercio insieme alle Ascom Confcommercio locali e alle amministrazioni comunali, le tappe del Mercato Europeo già programmate in Toscana saranno rinviate anche di concerto con le amministrazioni comunali a data da destinare. In Toscana il Mercato Europeo, tra marzo ed inizio aprile, si doveva tenere a Follonica con “Piazze d’Europa” il 20, 21, 22 marzo, a Montecatini il 27, 28, 29 marzo e ad Empoli con “Il Mercato Internazionale” il 3, 4, 5 aprile.

