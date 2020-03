Palazzo Medici Riccardi, apre la mostra fotografica su Cobain e la Grunge Revolution

Palazzo Medici Riccardi, apre dal 7 marzo e fino al 14 giugno 2020 la mostra fotografica su Cobain e la Grunge Revolution "Come as you are", con le foto di Peterson e Lavine. Invece, in ottemperanza alle nuove misure messe in campo dal Governo per contrastare la diffusione del coronavirus, è annullata la preview per la stampa prevista per domani venerdì 6 marzo a Palazzo Medici Riccardi.

Poiché il provvedimento del Governo non prevede la chiusura dei musei, la mostra aprirà regolarmente al pubblico sabato 7 marzo alle ore 9.

Sarà possibile scaricare la cartella stampa con comunicato, foto video e interviste tramite link che saranno inviate alle redazioni venerdì.

In ogni caso, interviste e servizi giornalistici ed accrediti stampa possono essere concordati direttamente con l’organizzazione.

INFO www.oeoart.com, www.lndf.it, www.palazzomediciriccardi.it

Tel. OEOFirenzeArt +39 055 0946163

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Tutte le notizie di Firenze