Porte chiuse, ma si gioca: a Lucca in campo l'Use Computer Gross

Anche se ancora non alla normalità, intanto si torna in campo. La Fip ha deciso di proseguire col calendario stabilito ad inizio anno e così l'Use Computer Gross avrà di fronte la trasferta al Pala Tagliate di Lucca. Si gioca a porte chiuse alle 20.30 di venerdì per esigenze di impianto del club ospite e quindi, finalmente, si torna a parlare di basket con coach Alessio Marchini che, oltretutto, è un ex avendo allenato a Lucca nelle stagioni 2009/2010 subentrando a gennaio e 2010/2011. "Sì, finalmente torniamo in campo anche se la situazione non è ancora tornata alla normalità come ben sappiamo e non a caso giochiamo a porte chiuse. La squadra direi che sta bene, malgrado lo stop forzato c'è entusiasmo che ci viene dalla partita con Omegna ed anche fiducia e voglia di fare bene". "Sappiamo che sarà dura - prosegue - Lucca nel nuovo formato che ha assunto con tanti giovani sta facendo delle ottime partite e non a caso ha portato a casa 3 vittorie su 6 perdendo su campo difficili come Omegna o Alba. Questo perchè ha giovani di grande qualità e dovremo essere bravi a limitare la loro capacità di correre e giocare veloci. Sarà una partita difficile ma, se vogliamo ambire a posizioni più importanti di classifica, dobbiamo fare di tutto per portarla a casa. Da ora alla fine saranno tutti scontri contro squadre che hanno bisogno di punti per le diverse esigenze di ognuno e vogliamo farci trovare pronti".

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

