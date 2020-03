Ricevimenti su appuntamento e contatti ridotti all'indispensabile in Comune a Certaldo

Il Comune di Certaldo informa che, a seguito delle disposizioni nazionali per il contrasto alla diffusione del Coronavirus (D.P.C.M. 4 marzo 2020) gli uffici comunali riceveranno il pubblico solo su appuntamento, ed esclusivamente per consultazione, consegna, ritiro o sottoscrizione di documentazione. L'appuntamento può essere concordato telefonicamente o via email, l'elenco completo degli uffici e dei contatti è disponibile sul sito www.comune.certaldo.fi.it sezione UFFICI oppure si può chiamare il centralino del Comune allo 0571 6611 selezionare l'ufficio desiderato e concordare un appuntamento

Anche il ricevimento del sindaco del giovedì e quello degli assessori del martedì - ricevimenti che si svolgevano finora senza appuntamento, presentandosi durante l'orario stabilito -, sono stati annullati. Chi avesse necessità di essere ricevuto è pregato di contattare lo 0571 661203 o la mail segreteriasindaco@comune.certaldo.fi.it per concordare un appuntamento.

Continueranno invece a ricevere il pubblico senza appuntamento l'Ufficio Relazioni con il Pubblico ed i Servizi Demografici che avranno un numero di ingressi contingentato (si prega attenersi alle indicazioni sul posto per entrare in modo ordinato).

Anche la Biblioteca comunale "Bruno Ciari" sarà regolarmente aperta, ma con un numero limitato di posti seduti e con apposite indicazioni sulle distanza da tenere per accedere ai servizi.

Il Comune di Certaldo ha poi annullato tutti gli eventi previsti nei prossimi giorni organizzati direttamente dall'Ente e sta informando, in queste ore, le associazioni e gli altri soggetti del territorio, sulla necessità che anch'essi si attengano alle indicazioni ed alle disposizioni contenute nel DPCM 4 marzo 2020.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

