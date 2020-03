Rinviata la 64esima edizione del Palio dei Somari

Preso atto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo, l’Associazione Sagra San Giuseppe sospende tutte le attività legate alla 64ª edizione del Palio dei Somari. Lo svolgimento della manifestazione è rinviato a una data che sarà stabilita, di concerto con le altre associazioni torritesi, non appena apparirà più chiaro l'andamento dell'emergenza sanitaria in corso, in modo da garantire a tutti gli ospiti la massima sicurezza. Quando le condizioni saranno di nuovo idonee per organizzare un evento pubblico di questa portata, il programma che era stato previsto per le prossime settimane sarà allora proposto nella sua interezza e in tutte le sue singole iniziative

