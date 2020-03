Rinviate a date da destinarsi le prossime iniziative promosse da Fondazione CR Firenze

Fondazione CR Firenze ha rinviato a data da destinarsi gli appuntamenti che erano stati programmati per i prossimi giorni. La decisione è stata presa in attuazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in linea con quanto stanno attuando altre importanti Istituzioni del territorio così da evitare situazioni di potenziale diffusione del Coronavirus.

Questi gli eventi rinviati a data da destinarsi:

La Lectio magistralis di Lorenzo Bini Smaghi prevista lunedì 9 alle ore 16 a Palazzo Incontri; Il corso base di merletto previsto martedì 10 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 allo Spazio NOTA; Il workshop di Euroteam previsto venerdì 13 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 allo Spazio NOTA;



L’incontro con Elena Pulcini, nell’ambito del ciclo Sulla scia dei giorni, previsto sabato 14 alle ore 10.30 al Teatro della Pergola;

Il corso di sartoria per ‘La Bella di Tiziano’ in programma da lunedì 16 a venerdì 20 marzo dalle ore 9 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 18.00 allo Spazio NOTA

Sarà cura della Fondazione fornire, attraverso i propri canali informativi, nuovi aggiornamenti sulla riprogrammazione di questi appuntamenti.

Fonte: Fondazione CR Firenze

Tutte le notizie di Firenze