Hanno rubato abiti in un centro commerciale di via Forlanini a Firenze dal valore di circa 400 euro, ma sono state viste dalle commesse che le hanno colte sul fatto. Le due sono riuscite a fuggire, ma la polizia le ha fermate poco dopo in auto lungo i viali della circonvallazione avvisati proprio dal personale del negozio. Le due, sorelle, di 25 e 43 anni, sono state denunciate di furto, mentre la refurtiva è stata trovata nella loro auto.

