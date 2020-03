San Miniato sospende eventi fino ad aprile. Non si terrà l'incontro sul Coronavirus

Il decreto ministeriale del 4 marzo con il quale si è prevista la chiusura delle scuole fino al 15 marzo, ha indicato che, tra le misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus sul territorio nazionale, siano inoltre sospesi gli eventi in cui è coinvolto personale sanitario o incaricato di servizi pubblici essenziali, eventi e manifestazioni di ogni natura tali da non poter garantire un metro di distanza di sicurezza interpersonale fra le persone, ✔️eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina a porte aperte.

Fino al 3 aprile 2020, salvo diverse e successive modifiche sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura compresi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Alla luce di queste indicazioni il Comune di San Miniato sospende:

 l'incontro sul Coronavirus previsto per venerdì 6 marzo nella Sala della Coop a Ponte a Egola;

 il Premio donne sanminiatesi previsto per venerdì 6 marzo in Sala del Consiglio in Palazzo Comu nale a San Miniato;

 la manifestazione sportiva della UISP, Giocagin, prevista per domenica 8 marzo Pala Crédit Agricole Italia di San Miniato Basso;

 il laboratorio “Indovina chi... era?” previsto per domenica 8 marzo all'Area Archeologica San Gene sio.

Per quanto riguarda l'attività al Teatro Comunale Quaranthana di Corazzano sono sospesi:

Stagione di prosa

• 13 marzo (ore 21.30) Mare Giallo con Marta Paganelli (prima nazionale)

• 27 marzo (ore 21.30) La lista con Laura Curino

TEATROCK - rassegna di musica a teatro

• 6 marzo, ore 22.00, Blackbird Quartet - Nuovi Scenari

• 20 marzo, ore 21.30, Sicilia in fiore (artisti vari)

• 3 aprile, ore 22.00, Sirene intriganti e pesci volanti, Blue Parrot Fishes

Rassegna Sognare Teatro - Famiglie in Sala del Bastione (San Miniato)

• 8 marzo, ore 17.00, Biancaneve non aprire quella porta, La contrada

• 15 marzo, ore 17.00, Il soldatino di stagno, Nata Teatro

• 22 marzo, ore 17.00, Mignolina Rap, Teatrino dei Fondi

• 29 marzo, ore 17.00, La bella addormentata, Florian Teatro

Rassegna Sognare Teatro – Scuola al Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato:

• 31 marzo e 1 aprile (ore 10.00), La fata arrabbiata, Gli Alcuni

• 3 aprile (ore 10.00), Mignolina Rap, Teatrino dei Fondi

Sono sospesi inoltre i laboratori Officina per ragazzi e adulti al Quaranthana (martedì).

Per quanto riguarda l'attività sportiva, gli impianti comunali restano aperti ma le società sportive devono essere in grado di garantire, a mezzo del proprio personale medico, i controlli per contenere il diffondersi del virus COVID 19. Lo sport di base e attività motorie in genere, svolte all'aperto oppure in luoghi chiusi, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro.

Le tre biblioteche comunali (San Miniato, San Miniato Basso e Ponte a Egola) resteranno aperte solo per il servizio prestiti, mentre saranno interdette le attività di studio e lettura nonché conferenze, convegni o altri eventi eventualmente programmati fino al 15 marzo.

