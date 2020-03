Aveva sorpreso due taccheggiatori in un negozio di abbigliamento di Firenze, in via Gioberti. Questi o hanno minacciato e strattonato con un coltello. La vittima è un addetto alla sicurezza, che fortunatamente è uscito illeso dalla disavventura. I due malviventi, probabilmente sui 25-30 anni, sono fuggiti via lasciando a terra la refurtiva. La polizia indaga sul caso.

