Sotto terra alle Cascine emerge la droga: nuovo ritrovamento di Mia e Amper

Controlli alle Cascine, dove ieri mattina le unità cinofile della Polizia di Stato hanno scovato un altro mezzo chilo di hashish.

Anche questa volta la droga, suddivisa in cinque panetti, era ben occultata sotto terra; ma il nascondiglio non è sfuggito all’infallibile fiuto dei cani poliziotto.

Il sequestro si va così ad aggiungere a quelli effettuati nelle ultime settimane sempre in via del Fosso Macinante dove “Mia” (in foto con il suo conduttore) e “Amper” - due dei cani antidroga della Questura di Firenze - hanno complessivamente rinvenuto più di tre chili di droga.

La sostanza sequestrata in poco più di un mese - tre chili e mezzo di hashish - avrebbe potuto fruttare oltre 20.000 euro sul mercato illecito degli stupefacenti.

Fonte: Questura di Firenze

