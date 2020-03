Sportelli gratuiti a Castelfiorentino per imprese e mediazione civile tra privati

Due servizi gratuiti di consulenza per chi desidera avviare una nuova attività o risolvere una controversia tra privati, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta semplicemente prenotando un appuntamento presso lo Staff del Sindaco. Sono queste le opportunità che il Comune di Castelfiorentino mette a disposizione della cittadinanza per fornire preventivamente informazioni di natura legale, economica e tributaria legate all’avvio di una nuova attività, oppure diffondere la cultura della mediazione, in modo da evitare di ricorrere al giudice per qualsiasi contenzioso.

Esaminiamole nel dettaglio:

Sportello nuove imprese e attività economiche - Si configura come sorta di “assistenza preventiva”, ed è rivolto a tutti coloro che ancora non sono in possesso della Partita IVA, ma intendono avviare un’attività professionale, imprenditoriale o economica nella provincia di Firenze. Ogni soggetto potrà usufruire di un colloquio gratuito con un commercialista, della durata massima di 30 minuti, optando tra due diverse possibilità: il 1° lunedì del mese (9.30-12.30) per un primo orientamento su aspetti di natura giuridica, economica, finanziaria, societaria o fiscale inerente l’iniziativa professionale o imprenditoriale che intende avviare in futuro; il 3° lunedì del mese (9.30-12.30) per temi che riguardano start up innovative, e-commerce, finanziamenti agevolati alle imprese innovative.

Mediazione civile – Sportello gratuito per tentare di risolvere (senza ricorrere al giudice) beghe condominiali, controversie su locazioni o in materia di successione ereditaria, pratiche di risarcimento danni derivanti da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari (la casistica è piuttosto ampia) Appuntamenti: il primo e il terzo mercoledì del mese (durata max 20 minuti, per un massimo di due colloqui per utente).

Gli appuntamenti si prendono contattando lo Staff del Sindaco al numero 0571.686316

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

