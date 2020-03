Stop scuole, la dirigente Mazzoni: "Stiamo lavorando per mantenere diritto allo studio"

La didattica è sospesa ma all'interno delle scuole si lavora. È una precisazione che ripete spesso Grazia Mazzoni, dirigente dell'istituto Empoli Est che raduna numerosi plessi sul territorio, dopo la decisione giunta con fatica in tarda serata dal governo. Fino al 15 marzo gli studenti di ogni ordine e grado rimarranno a casa, ma non saranno comunque giornate vuote. "I docenti fin da questa mattina stanno lavorando a scuola, stiamo cercando di dare un contatto con le famiglie e con i ragazzi per mantenere il diritto allo studio anche in questo periodo". Non è ci sono "strategie digitali" uniche in corso, come invoca il ministro Lucia Azzolina, ma diverse modalità da costruire: "Il lavoro della scuola non ha un format, si deve calibrare a seconda dei ragazzi".

È stata una decisione a sorpresa o no? "Aspettavamo la chiusura o la sospensione della didattica". Per gli insegnanti e la dirigenza è un onere pesante quello di dover fare lezione senza avere fisicamente i ragazzi in classe? "Non lo prendiamo come un evento gravoso ma come parte del nostro lavoro che non è sempre uguale. Lavoro con gente in gamba già al lavoro per fare il loro meglio". Pensate di evitare ritardi per questa settimana di sospensione? "Per i ragazzi delle classi terze non mancherà nulla, anche gli altri ragazzi possono stare tranquilli".

