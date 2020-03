Uisp sospende attività fino al 15 marzo, rimandato Giocagin Empoli

In seguito alle disposizioni emanate dal Consiglio dei Ministri il 4/3/2020 e alla circolare trasmessa in data odierna dalla Giunta Regionale dell’UISP Toscana, la Giunta del Comitato Territoriale Empoli Valdelsa delibera la sospensione di tutte le attività sportive, didattiche e formative fino al 15 marzo 2020 in attesa di eventuali altri chiarimenti in merito.

Rimandata dunque anche la prima tappa del Giocagin in programma domenica 15 Marzo a Empoli.

“Consapevoli delle possibili difficoltà, ma confidando nel senso di responsabilità collettivo, siamo sicuri che tutti assieme riusciremo a superare questo difficile momento che riguarda il paese intero”, ha commentato il presidente Alessandro Scali, “Vi ricordiamo che i nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore delucidazione e chiarimento in merito”.

