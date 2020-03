Urtò un'auto per farla cadere dal viadotto dell'Indiano, condannato un 50enne fucecchiese

Speronò un'auto sulla quale viaggiava un'intera famiglia, rischiando di farla cadere dal viadotto all'Indiano. L'uomo, un 50enne di Fucecchio, è stato condannato oggi dal tribunale di Firenze a 6 anni e 6 mesi. Secondo quanto accertato l'uomo avrebbe messo in pericolo padre, madre e i due figli di 13 e 16 anni , per vendicarsi dopo una lite per motivi stradali. Il pm aveva chiesto 16 anni di reclusione per tentato omicidio volontario, ma il giudice ha optato per le tentate lesioni gravissime. La famiglia sarà anche risarcita con una provvisionale complessiva di 32mila euro. I fatti risalgono al 25 giugno 2017. Il 50enne superò l'auto su cui viaggiava la famiglia, con il padre che per evitare l'incidente fece una manovra brusca; quest'ultimo lo avrebbe risuperato gridandogli contro, per reazione il 50enne li avrebbe speronati più volte, cercando di farla cadere dal viadotto da un'altezza di diversi metri, poi avrebbe cercato di farla uscire di strada urtandola sulla fiancata: questa la ricostruzione dell'accusa.

Tutte le notizie di Fucecchio