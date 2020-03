Acquisto di seggiolini antiabbandono, Monteluponelcuore: "I genitori utilizzino i bonus per l'acquisto"

Nella sede della commissione il Centrodestra ha chiesto in un primo momento se fosse possibile stanziare fondi aggiuntivi a livello locale per incentivare l'acquisto dei seggiolini, oltre a quelli già definiti dal governo. Non ottenendo risultato, abbiamo optato per la richiesta di personale addetto all'aiuto registrazione per le famiglie a SPID, applicazione abbastanza complessa. Purtroppo l'esito e' stato negativo e ci siamo dovuti 'accontentare' della comunque importantissima campagna social che aiuterà i genitori a conoscere la possibilità di reperire il Bonus che e' anche retroattivo".