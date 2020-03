Aeroporto, Toccafondi e Grazzini (IV): "Ceccardi su aeroporto è fuori dalla realtà"

“Le dichiarazioni sull’aeroporto di Peretola di Susanna Ceccardi, probabile candidata del centrodestra in Toscana, sono fuori dalla realtà. Dice che non vuole chiuderlo ma non propone nessuna idea concreta per il suo sviluppo. È lo stesso atteggiamento dell’anno scorso, quando prima delle amministrative si era schierata contro investimenti ed infrastrutture sullo scalo fiorentino. Abbiamo visto poi come sono andate le elezioni.”