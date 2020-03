Cabina Enel rinnovata a Ponte a Elsa, doppio intervento con 7 ore di stop

Prosegue l’importante piano di potenziamento del sistema elettrico empolese che vede E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, fare investimenti significativi sul territorio della città e di tutto il circondario: a questo proposito, E-Distribuzione informa che lunedì 9 marzo e venerdì 13 marzo a Empoli effettuerà due interventi per il restyling completo della cabina denominata “Ponte a Elsa”, che alimenta l’area compresa tra via Livornese, via Senese Romana, via Val d’Elsa, via Bastia e vie limitrofe.

I lavori saranno eseguiti in due giorni diversi, perché la parte interna dell’impianto sarà completata smontata e rimontata con rinnovati scomparti contenenti nuove apparecchiature totalmente automatizzate che consentiranno di attivare il telecontrollo del sistema elettrico sotteso all’impianto, con benefici per la qualità del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi nell’eventualità in cui si verifichi un disservizio. Nell’occasione sarà effettuato anche il riassetto dei carichi in tutta l’area per garantire una distribuzione equilibrata dell’elettricità.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono due interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione eseguirà lunedì 9 marzo e venerdì 13 marzo, dalle ore 9:00 alle 16:00 (orario cautelativo con possibile conclusione anticipata). Grazie a bypass da linee di riserva, le aree del “fuori servizio” saranno circoscritte a un gruppo ristretto di utenze delle vie suddette.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. E-Distribuzione, che ringrazia anche l’Amministrazione Comunale per la collaborazione, ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, il lavoro potrebbe essere rinviato.

Fonte: Enel

