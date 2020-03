Caterina Sforza incontro tra storia e mito mercoledì scorso a Palazzo Vecchio

A Palazzo Vecchio mercoledì scorso, 4 marzo, si è parlato di una insolita Caterina Sforza, tracciando le linee di quella che sarà una prossima pubblicazione.

"Un incontro speciale con Caterina Riario Sforza de'Medici, madre di Giovanni dalle Bande Nere e nonna di Cosimo Granduca di Toscana. Una grande donna, forte, coraggiosa, determinata, combattiva e pure molto bella. Il suo talento in ogni direzione, anche in discipline considerate appannaggio degli uomini come l'alchimia, la chimica e le arti belliche" ha commentato la vicepresidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani, che ha introdotto gli interventi del Prof. Cipriani, che ha tratteggiato il profilo storico, e della professoressa Sandra Landi che ne ha sottolineato la caparbietà di donna fuori dagli schemi.

La dottoressa Lucia Celli, farmacista che da sempre si è dedicata allo studio e alla produzione di preparati naturali ricavati dalle piante officinali, ha evidenziato l'aspetto meno conosciuto di Caterina quale grande esperta naturalista, delle piante e dei rimedi naturali, della fitoteraupetica.

A concludere l'incontro la pièce teatrale "Io Caterina" con l'attrice Valentina Cidda.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

