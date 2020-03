Cattivi odori a Cantagrillo e Ponte Stella, FdI: "Basta ritardi, si intervenga subito"

Da diversi mesi ormai cattivi odori sono avvertiti soprattutto in determinate fasce orarie in alcune zone di Cantagrillo e Ponte Stella, ma - come apprendiamo dopo l’intervento pubblico del vicesindaco- nonostante le numerose segnalazioni dei cittadini, ARPAT non è ancora intervenuta: non solo non ha individuato l’origine delle maleodoranze, ma non ha nemmeno misurato la qualità dell’aria. Non bastano le 80 rilevazioni effettuate dalla polizia municipale e dall’ufficio ambiente in questi ultimi tre mesi?

Tutto questo ritardo non è più tollerabile, considerando che molti dei residenti devono subire anche l’enorme disagio dovuto all’inquinamento dei pozzi che interessa più o meno la stessa area. Come gruppo politico sollecitiamo l’ente di controllo ad intervenire al più presto, in quanto i cittadini hanno diritto di essere informati, di avere risposte certe e di vivere il più possibile in sicurezza e in tranquillità.

La Regione Toscana, invece di penalizzare ARPAT con il taglio del personale, si preoccupi di metterla nelle condizioni di poter operare al meglio, dotandola degli strumenti e delle risorse necessarie: i problemi ambientali non possono attendere.

Elena Bardelli

Portavoce Comunale Fratelli d'Italia-Serravalle Pistoiese

