Coronavirus, a Firenze consegna gratis della spesa a domicilio per gli over 75

Comune e grande distribuzione al fianco degli anziani e delle persone fragili con patologie con il progetto di consegna della spesa gratis a domicilio. L’iniziativa va incontro alle misure dal decreto del presidente del Consiglio del 4 marzo 2020, emanato per il contenimento del contagio da Coronavirus e nel quale si raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

La proposta del Comune per la fascia di popolazione più fragile ha raccolto l’adesione di Carrefour Express, Conad, Esselunga, Pam Panorama e Unicoop Firenze, che si sta organizzando per l’avvio del servizio .

Il progetto è attivo già da oggi e nell’occasione il sindaco Dario Nardella, l’assessore a Welfare Andrea Vannucci e i rappresentanti delle quattro catene di supermercati hanno consegnato la spesa a un’anziana residente in via de’ Neri.

“Sono giorni particolari e difficili ed è importante prendere ogni tipo di accorgimento per gli anziani della nostra città - hanno detto il sindaco e l’assessore Vannucci - in questo periodo di crisi sanitaria che il nostro Paese e la nostra città stanno vivendo. L’amministrazione comunale è al loro fianco e per agevolarli nella vita di tutti i giorni abbiamo chiesto uno sforzo alla grande distribuzione del nostro territorio e la risposta è stata straordinaria: Carrefour Express, Conad, Esselunga, Pam Panorama e Unicoop Firenze offrono la possibilità per chi ha più di 75 anni di farsi recapitare gratuitamente la spesa sulla porta di casa”. “È un atto semplice ma importante - hanno spiegato - per evitare assembramenti e la frequentazione di luoghi particolarmente affollati, come indicato nel decreto governativo. Grazie a chi si è reso disponibile a mettere in campo le proprie forze per aiutare i nostri anziani”.

