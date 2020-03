Coronavirus, all'Istituto Comprensivo di Capraia e Limite si prova a introdurre la didattica a distanza

La sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del territorio nazionale, stabilita dal Dpcm firmato ieri dal Presidente del Consiglio dei Ministri Antonio Conte, non ha significato l’interruzione del lavoro degli insegnanti. Anche stamani, come ogni mattina, alcuni docenti dell’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite, coordinati dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Angela Di Donato, si sono riuniti nelle aule della sede di via Fratelli Cervi per decidere come impostare una didattica a distanza il più utile possibile per i loro alunni. ”Nonostante il necessario stop alle lezioni imposto dal Governo, il diritto allo studio non deve venire meno.” commentano gli insegnanti “Certamente ieri anche i nostri alunni avranno festeggiato, ma presto si accorgeranno che non venire a scuola non è affatto un bene. È giusto e bello trovarsi la mattina in classe, condividere, conoscere e imparare.“

L’intenzione, ribadita con convinzione dai docenti, è quella di far diventare questa sospensione didattica un’occasione di crescita sia per i ragazzi che per loro stessi: la didattica a distanza, che è l’unica alternativa possibile in questo momento di emergenza, in fondo è una novità per tutti ed è necessario reinventarsi, trovare soluzioni e sperimentare metodologie diverse, che verranno attuate fin da domani per gli alunni di tutti i gradi di istruzione dell’Istituto.

Per dare ulteriori direttive il Dirigente ha convocato per domani mattina delle riunioni straordinarie per i docenti di ciascun ordine di scuola in modalità telematica: una vera novità per l’istituto limitese e per il territorio.

Tutte le notizie di Capraia e Limite