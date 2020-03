Coronavirus, Barnini: "Sostegno a famiglie con figli disabili e rette dei nidi decurtate"

Ci sono dei cambiamenti importanti a Empoli a seguito della chiusura delle scuole per il Coronavirus. Il Comune di Empoli ha deciso di venire incontro a quelle famiglie in difficoltà che sono maggiormente colpite da questo provvedimento, come ha sottolineato il sindaco Brenda Barnini.

In una diretta Fb il primo cittadino ha detto che ci sarà una misura a sostegno delle famiglie con figli disabili. Da lunedì 9 marzo gli operatori andranno a casa delle suddette famiglie per tre ore al giorno e queste ore saranno pagate dal Comune.

Inoltre Barnini ha sottolineato che le rette degli asili nido del Comune di Empoli saranno decurtate per il periodo di chiusura del servizio, ovvero fino al 15 marzo.

