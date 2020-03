Coronavirus, Biffoni: "Grazie a chi si comporta in modo esemplare"

"Abbiamo cittadini che sono un esempio per tutti e a loro va il mio grazie più grande. Sono giorni in cui ciascuno di noi deve rinunciare a qualcosa per garantire la salute di tutta la comunità. Oggi ho saputo della decisione di alcune coppie di rinviare addirittura il proprio matrimonio o di celebrarlo senza familiari provenienti da zone critiche, spostando la festa delle nozze a periodi più tranquilli. Se c'è chi è disposto a spostare la data del giorno più importante credo che tutti noi possiamo fare scelte responsabili, tenendo alta l'attenzione ma senza cedere alla paura". Il sindaco di Prato Matteo Biffoni rivolge a nome della città uno speciale augurio a queste coppie e pensa anche agli studenti, in particolare quelli che quest'anno affronteranno la maturità: "Lunedì 9 saranno 100 giorni dalla maturità. Per voi è un anno speciale che questa emergenza sta rendendo particolarmente complicato. Mi dispiace tantissimo che non possiate vivere la gita scolastica, i rituali legati all'esame di Stato e che stiate perdendo un po' di spensieratezza. Dopo gli esami festeggeremo tutti insieme, ora vi chiedo un po' di responsabilità".

Infine una raccomandazione ai gestori dei locali pubblici: "Le attività possono continuare a restare aperte ma seguendo le indicazioni del decreto e garantendo alcuni accorgimenti, come un afflusso ridotto di persone. E' complicato, ne siamo consapevoli, ma è molto importante seguire le raccomandazioni delle autorità sanitarie - sottolinea il sindaco -. L'Amministrazione ha un confronto continuo con tutte le categorie economiche per cercare di supportare al meglio, anche dal punto di vista comunicativo, chi ha un'attività. In giornata renderemo disponibili anche il materiale necessario per gli esercenti che devono esporre le raccomandazioni del ministero nei propri locali".

LE COSE DA SAPERE SUL CORONAVIRUS

Per fare chiarezza sul Covid-19, ecco le dieci norme da seguire diramate dal Ministero della Salute. Qui le ultime disposizioni della Regione.

Per ogni utile informazione è in funzione il numero telefonico di pubblica utilità istituito da Ministero della Sanità 1500, attivo 24 ore su 24. Qui i numeri per ogni singola Asl di riferimento.

Di seguito alcuni link utili dal Ministero della Salute e dalla Regione.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Prato