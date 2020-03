Coronavirus, Ccn San Miniato Basso non molla: parte la campagna di comunicazione e sensibilizzazione

Il Coronavirus è diventato il tema di discussione principale dell’opinione pubblica, ma le associazioni di categoria si sono già mosse per contrapporsi all’emergenza. Un esempio è quello del Centro commerciale naturale di San Miniato Basso, che raduna circa 60 esercenti della popolosa frazione della Città della Rocca.

Le prime disposizioni sono entrate in vigore già oggi, con la distribuzione della locandina (qui e qui) che verrà affissa in tutti i negozi associati sui comportamenti da tenere per una corretta igiene e per mantenere regole di buona condotta. Sempre quest’oggi partirà una campagna di sensibilizzazione online firmata Ccn San Miniato Basso per raddoppiare la comunicazione in periodi d’emergenza anche online, con consigli utili per chi naviga quotidianamente nei social network .

Infine da martedì 10 marzo, con la collaborazione delle Farmacie comunali, ogni negozio avrà un dispenser con il gel igienizzante così che i clienti possano disinfettare le mani e compiere i loro acquisti in totale sicurezza.

“In questi giorni – spiega Pierfranco Speranza, presidente Ccn San Miniato Basso - le nostre attività stanno risentendo molto gli effetti di questa epidemia ma abbiamo un ruolo molto importante in quanto siamo tutti i giorni al pubblico e dobbiamo consigliare a non farsi prendere dal panico. L’unione e l’associazionismo sono fondamentali in situazioni di emergenza come questa”.

Il lavoro non finisce certo qui. Sono previsti nei prossimi giorni degli incontri con l’amministrazione comunale e le altre associazioni di categoria del territorio. Si parlerà necessariamente di misure concrete da adottare in questa emergenza.

Il presidente Speranza ringrazia per il contributo delle farmacie Luigi Giglioli che si è reso fin da subito disponibile, oltre che tutto il consiglio direttivo composto da Stella Buggiani, Alessia Cetani, Simon Salvadori e Martina Baldini.

Fonte: Ccn San Miniato Basso

Tutte le notizie di San Miniato