Coronavirus Covid-19, misure precauzionali e annullamento iniziative a Quarrata

In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 4 marzo e alle disposizioni regionali, il Comune di Quarrata ha adottato alcune misure precauzionali volte al contenimento del coronavirus Covid-19.

Tutte le iniziative pubbliche, comprese il Carnevale e lo spettacolo teatrale “Trame di Donne” previsti per domenica sono annullate. Sono inoltre annullate fino al 3 aprile compreso le visite guidate domenicali a Villa La Magia. Rimandate a data da destinarsi anche lo spettacolo teatrale di Maddalena Crippa a Villa La Magia previsto per il 25 marzo e l’inaugurazione della mostra “Novecento, e uno e due e tre” che era fissata per il 21 marzo a Villa La Magia.

Chiuse al pubblico fino a data da destinarsi le sale per convegni della Civetta, le sale Vangucci e Zampini del Polo Tecnologico “Libero Grassi” e la sala lettura della biblioteca comunale, mentre è regolarmente garantito il servizio di prestito e restituzione dei volumi. È garantito il regolare funzionamento di tutti gli altri uffici comunali e degli organi politici e istituzionali del Comune, quali commissioni e consiglio comunale.

Inoltre tutte le palestre scolastiche comunali sono chiuse, così come il palazzetto dello sport. Gli altri impianti sportivi privati o di gestione privata che rimarranno aperti faranno in modo di rispettare le specifiche indicazioni contenute in proposito nel suddetto Dpcm, che l’Amministrazione ha provveduto ad inoltrare già ieri mattina a tutte le società sportive.

Già la scorsa settimana, inoltre, sono stati distribuiti sul territorio i volantini con il decalogo predisposto dal Governo sulle corrette misure igienico-sanitarie alle quali attenersi per evitare il diffondersi del contagio del Coronavirus Covid-19.

Inoltre, sono state disposte misure precauzionali in tutti gli uffici comunali (acquisto di detergenti disinfettanti, ecc) in modo da attuare in maniera univoca e omogenea misure di contenimento del Coronavirus Covid19, coerentemente con le indicazioni regionali e ministeriali.

Tutte queste misure sono adottate in via precauzionale, dal momento che ad oggi non si è verificato alcun caso di contagio da Coronavirus Covid-19 sul territorio comunale.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa

