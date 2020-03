Coronavirus, eventi indoor e all'aperto annullati a Cerreto Guidi

In seguito alla pubblicazione ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020, sono stati annullati tutti gli eventi previsti a Cerreto Guidi nel mese di marzo.

Nel dettaglio:

-Apertura straordinaria del Museo della Memoria Locale, in programma per i giorni venerdì 6 e sabato 7 marzo;

-Iniziativa “Benessere e Stili di Vita”, in programma per sabato 14 marzo, presso il Museo della Memoria Locale;

-XII Torneo Indoor Città di Cerreto Guidi – in programma per domenica 15 marzo, a Cerreto Guidi;

“Festa dell’Albero”, Terza tappa, in programma per domenica 15 marzo, in Piazza XX Settembre, Cerreto Guidi;

“Cena del Podestà”, a cura della Contrada di Porta al Palagio, in programma per sabato 21 marzo, Cerreto Guidi;

“Cena di inizio anno”, a cura della Contrada di Porta Fiorentina, in programma per sabato 28 marzo, Cerreto Guidi;

Sono annullate, inoltre, le inaugurazioni delle panchine rosse previste nelle varie frazioni comunali. Le iniziative sopra indicate potranno essere “recuperate” dopo il 3 aprile, salvo diversa comunicazione.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

