In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm del 4.3.2020) inerente le misure di prevenzione per contenere la diffusione del coronavirus, il Comune di Montopoli in Val d'Arno informa che tutte le iniziative (eventi, manifestazioni, inaugurazioni) in calendario sino al 3 Aprile sono rinviate a data da destinarsi.

