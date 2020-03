Coronavirus, il sindaco Calamai scrive a commercianti e ai proprietari di esercizi pubblici

Il sindaco del Comune di Montemurlo, dando seguito alle disposizioni contenute nel Decreto del presidente del Consiglio del 4 marzo scorso, ha scritto a tutti i commercianti e ai titolari di locali pubblici del territorio per invitarli ad esporre le indicazioni per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Questa mattina sono partite 350 lettere contenenti la raccomandazione del sindaco, il decalogo predisposto dalla Regione Toscana sulle buone prassi da mettere in atto per contenere l'epidemia e l'allegato 1 al decreto governativo con il riepilogo delle norme igienico sanitarie. Tutti i materiali sono scaricabili anche dal sito istituzionale del Comune nella sezione “in evidenza”. «Ho chiesto ai commercianti e ai gestori di esercizi pubblici di aiutarci a diffondere una corretta informazione sui comportamenti da adottare e sui percorsi sanitari attivati per prevenire e contenere l'emergenza epidemiologica- spiega il sindaco Calamai- A Montemurlo al momento la situazione è sotto controllo e non presenta alcuna criticità. Bar, ristoranti, negozi sono regolarmente aperti senza limitazioni, ma è importante la collaborazione di tutti per rispettare le raccomandazioni contenute nel decreto, come quella di evitare assembramenti. Sono certo che avremo un'ottima risposta da parte di tutti».

Intanto anche l'amministrazione comunale ha adottato particolari accorgimenti nelle sale d'attesa dei vari uffici, dove sono state distanziate le sedie per garantire un metro di distanza tra i vari utenti. Anche il consiglio comunale si prepara a svolgere le sedute rispettando le indicazioni governative con i consiglieri seduti ad un metro di distanza e dispenser di disinfettante nella sala. Stessa provvedimento sarà adottato per il pubblico presente alle sedute del consiglio, distanza di sicurezza e niente assembramenti. Come sempre i cittadini potranno seguire su internet via streaming le sedute del consiglio comunale.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

