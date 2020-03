Coronavirus, l'Unione Valdera non ferma alcuni servizi del territorio

I comuni che fanno parte dell’Unione Valdera comunicano che nel pieno rispetto delle regole sancite dal DPCM del 4 Marzo 2020, saranno comunque garantiti a tutti i cittadini di Bientina, Buti, Capannoli, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera i servizi di prestito Bibliotecario, nonché i servizi di interprestito erogati da Bibliolandia, il servizio Informagiovani e anche la molteplicità di servizi offerti dalle Botteghe della Salute presenti sul territorio.

Una misura concreta per far comprendere alla comunità della Valdera che, pur in emergenza, gli enti di prossimità continueranno ad erogare importanti servizi alla popolazione.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa

