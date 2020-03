Coronavirus, proposta PD Pisa: "Sospendere pagamento delle imposte alle aziende"

Presentata, questa mattina, una mozione urgente per contrastare le conseguenze economiche del Covid-19 da parte dei consiglieri comunali entrambi del Pd, Benedetta Di Gaddo e Andrea Serfogli.

In particolare, i due consiglieri comunali, chiedono che “venga disposta la sospensione del pagamento delle imposte dovute dalle attività produttive maggiormente colpite a titolo di canone per occupazione del suolo pubblico, Tari ed altri tributi locali, facendo slittare la scadenza per la corresponsione delle suddette imposte, al fine di alleviare il più possibile il carico fiscale che grava sulle attività imprenditoriali dei nostri concittadini”. A tal scopo, poi, i consiglieri Di Gaddo e Serfogli, si augurano che le misure richieste “siano adottate non solo nel più breve tempo possibile ma anche e soprattutto di concerto con tutte le associazioni di categoria, nessuna esclusa”.

Questa mozione urgente sarà probabilmente discussa nella seduta del Consiglio Comunale di martedì 17 Marzo, dalle 14,30, Sala Delle Baleari.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

