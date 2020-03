Coronavirus, Radio Taxi 4242: "Firenze non molla, abbiamo superato peste ed alluvione"

"Abbiamo superato la peste e l'alluvione. Firenze non molla... mai!". Questa la scritta che campeggia da oggi sulle auto del Radio Taxi Firenze 4242. Uno slogan diretto e schietto, ideato dal nuovo cda di Socota, per infondere un messaggio di positività e di speranza in un momento come l'attuale, segnato da preoccupazione e angoscia per il diffondersi del Coronavirus anche a Firenze e in Toscana.

"Sono momenti difficili e siamo tutti sconcertati per questa emergenza sanitaria - commenta Milko Signorini, del cda di Socota, responsabile marketing del Radio Taxi 4242 -. Vogliamo fare anche noi la nostra parte, trasmettendo un messaggio positivo. Le nostre auto sono state disinfettate e sterilizzate con speciali prodotti in grado di eliminare per due mesi virus e batteri presenti negli abitacoli. Siamo convinti che anche stavolta supereremo insieme il momento difficile che stiamo vivendo".

Tutte le notizie di Toscana