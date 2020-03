Coronavirus, rimandati gli eventi de Il Cowo di E

Lo staff del Cowo di E di Empoli comunica che, a seguito delle disposizioni emanate dal Decreto Ministeriale in materia delle misure da adottare in via cautelare per contrastare la diffusione del COVID-19, lo staff e tutti i collaboratori del Cowo dichiarano a malincuore rimandati a data da destinare tutti gli eventi in programma (7 marzo Conosci il tuo corpo? in collaborazione con NON UNA DI MENO Empoli - 20 marzo Queer is burning - 27 marzo serata autofinanziamento CowoFest - 1 aprile Inaugurazione PUNTO Noleggio BICI per Tutti! - Il Pantalone..corso Taglio E Cucito con Anna D'urso).

Restano attive le postazioni #coworking e i corsi già in programma e che devono concludersi a patto che si rispettino le regole riportate nel decreto, ovvero distanza di 1m tra i partecipanti, disinfezione superfici e ambienti, numero ristretto di persone, non aperto al pubblico Corso Gestione dello Stress & Public Speaking e Corso di Adobe Photoshop BASE che inizierà giovedì 19 marzo, anziché il 12.

