Coronavirus, Stella (FI): "Numero verde per aziende in difficoltà, call center non funziona"

"Il Comune di Firenze istituisca un numero verde per dare risposte alle aziende in difficoltà a seguito dell'emergenza Coronavirus. Un numero verde che funzioni almeno dal lunedì al venerdì, tutto il giorno. L'attuale numero telefonico della Direzione Attività Economiche e Turismo di Palazzo Vecchio funziona solo il giovedì dalle 10:00 alle 13:00: tre ore a settimana è già cosa abbastanza scandalosa in una situazione normale, ma nel momento che stiamo vivendo è inaccettabile". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

"Per non dire del call center Linea Comune 055 055 - aggiunge Stella -. Non è di nessuna utilità. Abbiamo composto il numero chiedendo informazioni sulle misure per le aziende in crisi, non hanno saputo darci risposte, rimandandoci alla rete civica. Sollecitiamo il sindaco e l'Amministrazione a intervenire subito, siamo in un momento drammatico e non sono tollerate superficialità e pressappochismo".

Fonte: Segreteria Vicepresidente del Consiglio Regionale Marco Stella

