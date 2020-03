Crisi indotta da coronavirus, istituito tavolo permanente con le cooperative a Firenze

Dopo un incontro svoltosi stamani con la rappresentanza di Confcooperative, Lega Coop e Agc, il Sindaco Dario Nardella ha proposto un tavolo di confronto metropolitano permanente con le cooperative per favorire misure di tutela del lavoro a fronte della crisi indotta dal coronavirus. "Al tavolo - spiega Nardella - concorderemo le azioni necessarie per salvaguardare i contratti e i rapporti di lavoro, nei settori di scuola, cultura, sociale e servizi come ad esempio nelle mense e nelle pulizie".

Il tavolo metropolitano sarà collegato a quello regionale per affrontare i problemi più delicati di tutto il comparto.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze