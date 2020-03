Decreto Coronavirus, le disposizioni a Volterra. Ecco cosa succede per manifestazioni ed eventi

Trattandosi di emergenza nazionale, la principale autorità di protezione civile è il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Sindaco emette usualmente le Ordinanze di limitazione o per l'adozione di misure specifiche ma in questo caso, i provvedimenti su scala nazionale per far fronte a tale tipologia di emergenza sono emessi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi, per il momento, il Sindaco non è chiamato ad emettere ordinanze di limitazione di un impianto sportivo, o di un plesso scolastico o quant'altro. La responsabilità del rispetto dei provvedimenti ministeriali rimane in capo ai singoli cittadini e ai gestori degli impianti per quanto di competenza.

Indicazioni per lo sport, manifestazioni, biblioteca, museo, uffici pubblici.

Congressi, meeting, riunioni ed eventi sociali

Come previsto all’Art.1.1,a del DPCM del 4 Marzo 2020, sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale.

Manifestazioni, eventi e spettacoli

Sono sospesi manifestazioni eventi e spettacoli svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Eventi, competizioni e manifestazioni, attività sportiva e apertura degli impianti

In base all’art. 1.1, c DPCM del 4 Marzo per quanto riguarda l'attività sportiva, gli impianti comunali possono rimanere aperti ma le società sportive agonistiche devono essere in grado di garantire, a mezzo del proprio personale medico, i controlli per contenere il diffondersi del virus COVID 19. Lo sport di base e attività motorie in genere, svolte all'aperto oppure in piscina, palestre e centri sportivi, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro.

Biblioteca Comunale

Nella Biblioteca comunale di Volterra sono state messe in atto tutte le disposizioni previste dal Decreto del 4 marzo. La Biblioteca resta aperta con i consueti orari per prestiti e restituzioni. Nelle sale lettura e consultazioni e nell’emeroteca sono state create postazioni distanziate di almeno un metro.

Musei di Volterra

I Musei di Volterra restano aperti. Sono state messe in atto tutte le norme di prevenzione e di sicurezza così come indicato dalle autorità competenti e così come indicate nel Decreto del 4 marzo. Per evitare

assembramenti, l'accesso alle strutture museali è subordinato al mantenimento di una distanza tra le persone di almeno un metro.

Le mostre in programma negli spazi comunali saranno regolarmente aperte seppure con le stesse disposizioni valide per i musei.

Cinema Centrale

Il Cinema Centrale di Volterra continuerà a svolgere la sua attività nel rispetto delle normative precauzionali contenute nel decreto ministeriale pubblicato in data 4 marzo è stata disposta, in entrambe le sale, la nuova platea che garantisce una distanza minima interpersonale, con una riduzione dei posti da 143 a 49 in Sala Cristaldi e da 83 a 29 in sala Leone.

Teatro Persio Flacco

La programmazione teatrale è momentaneamente sospesa fino al 15 Marzo.

Mercato settimanale

Non è prevista la sospensione del mercato settimanale. Si raccomanda agli operatori del mercato di osservare le norme igieniche previste dal Ministero della Salute e l’affissione delle informative ad esse relative.

Uffici pubblici

Gli uffici pubblici comunali restano aperti nei consueti orari. Si raccomanda di osservare le norme igieniche consigliate dal Ministero della Salute e dall’allegato 1 del DPCM del 4 Marzo 2020 affisse all’esterno degli stessi uffici.

Ambulatori medici

Si consiglia di preferire il contatto telefonico con il proprio medico di famiglia per le proprie necessità evitando gli affollamenti negli ambulatori.

Non ci sono disposizioni per l’attività ordinaria delle attività commerciali se non quelle che riguardano le buone norme di igiene e prevenzione fornite dal Ministero della Salute.

Si consiglia comunque di rimandare a nuova data le manifestazioni, gli eventi e le competizioni sportive straordinarie che non abbiano carattere inderogabile.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa

