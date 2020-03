Decreto sul Coronavirus, informazioni utili per Vicopisano

L'attività didattica è sospesa per tutte le scuole di ogni ordine e grado, dal 5 al 15 marzo inclusi, in tutta Italia. Su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata stabilita la sospensione: delle attività in tutti i nidi d'infanzia pubblici e privati; delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado; della frequenza di tutte le attività scolastiche delle Università e degli Istituti di alta formazione, dei corsi professionali, master e università per gli anziani.

Fino al 3 aprile 2020 incluso, salvo diverse e successive modifiche sono sospesi le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura compresi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, sia pubblico e privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza sicurezza interpersonale di almeno un metro. La Biblioteca Peppino Impastato di Vicopisano resta aperta soltanto per le attività di prestito mentre saranno interdetti le attività di studio e di lettura nonché le conferenze, i convegni o gli altri eventi eventualmente programmati. La rassegna di eventi di ANPI Vicopisano che avrebbe dovuto svolgersi in Biblioteca il 5 e 19 marzo e il primo aprile è sospesa. La rassegna di eventi Rosso di Donna, a cura del Consiglio per le pari opportunità, prevista per il mese di marzo, è rinviata a data da destinarsi tranne l'intitolazione della passeggiata Liana Millu che avrà luogo a Vicopisano, in Viale Vittorio Veneto, domenica 8 marzo alle ore 12.00. Lo spazio espositivo di Palazzo Pretorio resta chiuso. Le visite al Complesso della Rocca del Brunelleschi sono sospese. Il Teatro di via Verdi a Vicopisano resta chiuso. L'Università della Terza Età nella ex scuola di Vicopisano resta chiusa. Lo spazio socio-culturale Hub 22 (ex scuola) di Caprona resta chiuso. Il Centro Aggregativo Giovanile Spazio Ai Giovani, nella ex scuola di San Giovanni alla Vena, resta chiuso. Lo spazio nella ex scuola di San Giovanni alla Vena, gestito da Orcotondo, resta chiuso. Il Mercatino del Collezionismo di Vicopisano, previsto per domenica 8 marzo, non avrà luogo. I Pomeriggi in relax dedicati alle persone over 65 sono sospesi.

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato a eccezione degli eventi, delle competizioni sportive e delle sedute degli atleti agonisti che si svolgono all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti questi casi le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 nei confronti degli atleti, dei tecnici, dei dirigenti e di tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto o all'interno di strutture comunali (palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo), sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Su www.viconet.it informazioni e il decreto della Presidenza del Consiglio.

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio Stampa

