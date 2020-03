Ecomaratona Chianti Classico: c'è un regalo per la Festa della Donna

Date alle donne occasioni adeguate ed esse possono fare tutto’ (Oscar Wilde). L’EcoMaratona Chianti Classico prende spunto dalla celebre frase di Oscar Wilde per ribadire alle donne che hanno una occasione di partecipare ad una manifestazione che profuma di sport, benessere, cultura del territorio, percorsi eno-gastronomici e di vigneti in autunno, degni di quadri dei migliori pittori.

Per questo, il comitato organizzatore della 14^EcoMaratona Chianti Classico ha rinnovato l’appuntamento della Festa della Donna con un regalo per tutte le donne, al contempo risolute e sensibili: uno sconto sulla attuale quota di iscrizione valido dal 7 al 9 Marzo, un premio per tutte le donne che abbiano già partecipato, un incentivo per tutte quelle che vogliano cimentarsi per la prima volta e una spinta per chi non avesse ancora deciso.

Nei giorni da sabato 7 a lunedì 9 marzo tutte le donne che tramite Enternow si iscriveranno alle prove competitive potranno quindi usufruire di uno sconto sulla quota attualmente in vigore.

REGALALE UN WEEKEND DI EMOZIONI: La promozione è valida per le donne ma non devono necessariamente iscriversi in autonomia, amici, compagni o parenti possono iscrivere una donna, magari per farle un bel regalo in un giorno importante.

TANTE DISTANZE: C’è davvero l’imbarazzo della scelta, ben 4 eventi competitivi per tutte le esigenze, dalle più allenate sulle lunghe distanze che potranno correre la EcoMaratona 42 km o il Chianti Classico Trail 21 km a quelle che preferiscono “correre forte” le brevi distanze, Trail del Luca 13 km o staffetta in gruppo 3x1.500m, una occasione per vivere un sodalizio femminile con una squadra.

Vi aspettiamo dal 16 al 18 ottobre a Castelnuovo di Berardenga, nel cuore del Chianti, per vivere tutti insieme un’esperienza di sport, cultura, gastronomia e condivisione da portare per sempre nel cuore.

Per accedere alla sezione ISCRIZIONI cliccare direttamente QUI

MA COSA E’ L’ECOMARATONA CHIANTI CLASSICO? Ecomaratona Chianti Classico nasce con l’obiettivo di valorizzare ed esaltare le ricchezze paesaggistiche, enogastronomiche e le tradizioni dei nostri territori e si caratterizzano all’interno del panorama podistico per la bellezza e la naturalezza dei percorsi, sentieri e strade bianche, per gli eventi collaterali organizzati, cena e pranzo per gli atleti, visite organizzate gratuite a ville, castelli ed altre bellezze e risorse turistiche dei diversi comuni.

Ispirandosi a questi valori è nata l’Ecomaratona Chianti Classico che ha trasformato per circa tre giorni il paese di Castelnuovo Berardenga in una frizzante location piena di giovani e meno giovani con l’obiettivo comune di stare insieme, correre e degustare i prodotti locali al ricchissimo Pasta Party, ben due, una cena pre-gara ed un pranzo post-gara.

Questo il riepilogo eventi:

DISTANZE COMPETITIVE:

ECOMARATONA: 42 Km (max iscritti 700)

CHIANTI CLASSICO TRAIL: 21 Km (max iscritti 1.200)

TRAIL DEL LUCA: 13 Km (max iscritti 700)

DISTANZE NON COMPETITIVE:

CAMMINATA 19,9 KM

TREKKING: 11 km

NORDIC WALKINCHIANTI: 11 Km

ECOPASSEGGIATA: 10 Km

EMOZIONI NELLE CANTINE

Emozioni Chianti Classico – La Storia 5 km (max iscritti 250)

Emozioni Chianti Classico – La modernità: 8 km (max iscritti 250)

Info: www.ecomaratonadelchianti.it

Fonte: Ecomaratona Chianti Classico

Tutte le notizie di Castelnuovo Berardenga