Elezioni a Cascina, l'appello di FI: "Momento difficile per il Paese. Servono toni moderati e responsabilità"

"Il Paese sta attraversando un momento complesso dal punto di vista della salute pubblica e questa deve essere la priorità di tutte le forze politiche che si troveranno ad affrontare la campagna elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Cascina tra meno di tre mesi. Forza Italia lancia un appello a tutti i partiti e liste civiche: sostenete una campagna elettorale fino alle elezioni con proposte sui contenuti con soluzioni credibili per rilanciare l'economia del territorio e il benessere della sua Gente adottando toni moderato e all'insegna di responsabilità. I cittadini e lo apprezzeranno e premieranno la competenza e la moderazione. Sotto il profilo economico, in attesa di risposte dal governo, sarebbe buon senso acquistare prodotti locali e prodotti Toscani per dare, nel nostro piccolo quotidiano, un sostegno all'economia.